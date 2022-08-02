Advertisement

لبنان

مصادر معمل دير عمار لـ "لبنان٢٤": كمية الفيول التي تم افراغها تكفي حتى ١٣ آب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-08-2022 | 01:25
A-
A+
Doc-P-976801-637950253951387206.jpg
Doc-P-976801-637950253951387206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عادت الكهرباء فجر يوم الاحد الى طرابلس بعد انقطاع دام خمسة أيام  وعادت التغذية بمعدل ساعتين الى ثلاث ساعات يومياً في معظم مناطق طرابلس وذلك بعد افراغ كمية من الفيول في معمل دير عمار الحراري بعد ظهر يوم السبت الماضي.

 

وافادت مصادر في المعمل "لبنان٢٤" ان هذه الكمية تكفي لاستمرار  التغذية بمعدل ساعتين يوميا حتى يوم السبت ١٣ آب ، الا انه من المتوقع ان يأتي القرار بتخفيف التغذية الى ساعة او قطع الكهرباء يوم الاربعاء ١٠ آب حسب استهلاك المخزون".

 

واضافت المصادر انه " في حال  لم يتم التوقيع على  اعتماد اضافي لباخرة فيول اخرى، فستعود  العتمة الى طرابلس وضواحيها  كما كان الحال عليه  قبل ١ آب".

 

تزامناً اوقف عدد كبير من المواطنين الاشتراكات الكهربائية في طرابلس، خاصة في المناطق الشعبية وذلك اعتراضاً على تسعيرة الوزارة الرسمية ما ادى لانقطاع الكهرباء في هذه المناطق ، في حين نزل المواطنون في منطقة باب الرمل الى الشارع ونفذوا احتجاجاً وقطع للطريق مهددين بالتصعيد في حال  لم يتم حل هذا الموضوع.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:03 | 2022-08-02
02:00 | 2022-08-02
01:45 | 2022-08-02
01:40 | 2022-08-02
01:30 | 2022-08-02
01:28 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website