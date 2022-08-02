مصادر معمل دير عمار لـ "لبنان٢٤": كمية الفيول التي تم افراغها تكفي حتى ١٣ آب

عادت الكهرباء فجر يوم الاحد الى طرابلس بعد انقطاع دام خمسة أيام وعادت التغذية بمعدل ساعتين الى ثلاث ساعات يومياً في معظم مناطق طرابلس وذلك بعد افراغ كمية من الفيول في معمل دير عمار الحراري بعد ظهر يوم السبت الماضي.

وافادت مصادر في المعمل "لبنان٢٤" ان هذه الكمية تكفي لاستمرار التغذية بمعدل ساعتين يوميا حتى يوم السبت ١٣ آب ، الا انه من المتوقع ان يأتي القرار بتخفيف التغذية الى ساعة او قطع الكهرباء يوم الاربعاء ١٠ آب حسب استهلاك المخزون".

واضافت المصادر انه " في حال لم يتم التوقيع على اعتماد اضافي لباخرة فيول اخرى، فستعود العتمة الى طرابلس وضواحيها كما كان الحال عليه قبل ١ آب".

تزامناً اوقف عدد كبير من المواطنين الاشتراكات الكهربائية في طرابلس، خاصة في المناطق الشعبية وذلك اعتراضاً على تسعيرة الوزارة الرسمية ما ادى لانقطاع الكهرباء في هذه المناطق ، في حين نزل المواطنون في منطقة باب الرمل الى الشارع ونفذوا احتجاجاً وقطع للطريق مهددين بالتصعيد في حال لم يتم حل هذا الموضوع.