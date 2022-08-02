جبهة العمل الإسلامي في لبنان تشيد بـ"الفيديو" الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة

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أشادت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بالفيديو الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة والذي يظهر فيه سفن ومنصة كاريش تحت مرمى صواريخ المقاومة الإسلامية اللبنانية، معتبرة: هذا الإنجاز النوعي الجديد عزٌ ما بعده عز وفخر ، وما بعده فخر ونصر يتلوه نصر مبين.وأضافت الجبهة: أنّ هذا الإنجاز الجديد يصب في مصلحة قوة لبنان واللبنانيين سيما وأنّ إسرائيل لا يردعها إلا القوة ولا تخاف إلا من لغة القوة ولا يُؤخذ حق منها إلا بالقوة حتى لو أظهرت عكس ذلك.ولفتت الجبهة: أنّ العدو بات يُدرك تماماً ومن خلال هذه الرسالة السياسية والمعنوية والعسكرية أنّ استخراجه للنفط والغاز من حقل كاريش لن يتم إلا إذا استفاد لبنان من ثرواته المائية واستخرج منها غازه ونفطه، مشيرة: إلى أنّ سير المفاوضات قد اختلف اليوم وبعد مجيء الوسيط الأمريكي «أموس هوكستين» لأنّه أتى على وقع تلك الرسالة الصادعة من خلال الفيديو المربك له ولأمريكا وللعدو الصهيوني.