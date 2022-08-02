لماذا "الرفيق غازي"؟

بعد تكليف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الوزير السابق غازي العريضي مهمة التواصل مع "حزب الله"، بدا واضحًا أن زعيم المختارة، الذي يمشي بين النقاط هذه الأيام، يحسبها جيدًا. وما تكليف "الرفيق غازي"، كما يحلو لجنبلاط تسميته، سوى خطوة من بين خطوات أخرى يمكن إعتبارها، وفق الحسابات الجنبلاطية، أنها تصبّ في خانة تحصين الجبل، سياسيًا وأمنيًا، والحؤول دون حدوث أي حادث أمني، أيًّا كان حجمه.

يشار إلى أن علاقة أكثر من قيادي في "حزب الله" مع "الرفيق غازي" جيدة، ليس من الآن بل منذ سنوات، وهو الوحيد تقريبًا من الإشتراكيين الذي لم يهاجم الحزب مرة، كما لم يوّجه الإنتقادات اللاذعة الى دمشق حتى في أحلك الظروف.

وسط هذه الإيجابية، أصبحت إمكانية لقاء جنبلاط، وبعد وساطة العريضي، مسؤول لجنة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا محتملة ومتوقعة في أي وقت في بحر هذا الأسبوع، وذلك لتنظيم "الخلاف" القائم بين المختارة وحارة حريك.

كما أن الملف الرئاسي لن يغيب عن هذا اللقاء، مع إقتراب المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية نهاية شهر آب المقبل، في ظل معلومات من مصادر اشتراكية بأن جنبلاط لم يحسم بعد موقفه من الملف الرئاسي، أو من الشخصية التي سيدعمها.