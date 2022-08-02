قضية الباخرة لوديسا تستمر بالتفاعل وهذا جديدها المتوقع

تستمر قضية الباخرة "لوديسا" المحتجزة في مرفأ طرابلس بالتفاعل بالرغم من قيام السفارة الروسية بتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ان الشحنة انطلقت من مرفأ روسي، وصولاً الى مرفأ طرابلس لتفريغ الطحين، بناءً على طلب الشركة المستوردة حيث تم تقديم نسختين من المستندات إلى ادارة مرفأ طرابلس والجمارك.

وكان "لبنان٢٤ " قد نشر امس احد المستندات الذي يثبت شرعية الشحنة التي انطلقت من روسيا وخط سيرها، وهي نفسها التي تم تقديمها الى السلطات الرسمية.

وتوقعت مصادر متابعة لقضية الباخرة ان يتم تقديم طلب فك الحجز عن الباخرة صباح اليوم لدى قاضي الامور المستعجلة في طرابلس مع ابراز كل المستندات المطلوبة، وذلك بعدما تم امس تجديد الحجز القضائي على الباخرة ثلاثة ايام اضافية.