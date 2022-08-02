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لبنان
مسلسل قطع الأشجار مستمر... اليكم آخر فصوله
Lebanon 24
02-08-2022
|
01:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على قطع اشجار سنديان معمرة في محلّة ذوق المقشرين في بلدة ضهر حدارة في عكّار وفروا الى جهة مجهولة.
وناشد اهالي البلدة المعنيين للتدخل فورا ووضع حد للتعديات المستمرة على الثروة الحرجية في البلدة.
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