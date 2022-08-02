نصرالله والعاشر من محرّم: موقف حاسم وتصعيدي؟

كان لافتا ما اعلنه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته قبل يومين من أن الحزب سيؤجل احياء مراسم العاشر من محرّم يوما واحدا، ليكون الاحياء مشتركا وجامعا لجميع الشيعة في لبنان، بعد الخلاف المرتبط ببدء الشهر الهجري بين المراجع.

وترى مصادر مطلعة انه "بعيدا عن رغبة حزب الله الدائمة بتوحيد الصورة العامة داخل الطائفة، الا ان لمناسبة العاشر من محرّم هذا العام خصوصية كبيرة، وذلك لان الحزب يرغب بإظهار الاحتضان الشعبي له بالتزامن مع التوترات المرتبطة بملف ترسيم الحدود".

وتقول المصادر "انه من المتوقع ان تكون هناك كلمة استثنائية لنصرالله في يوم العاشر من محرّم ، لذلك فهو سيستفيد من الحشود لاعلان مواقف تصعيدية في حال بقيت التطورات السياسية على ما هي حاليا".