زحمة ترشيحات رئاسية متوقعة

بالرغم من ان ملف ترسيم الحدود البحرية والتوتر الامني والعسكري بين لبنان واسرائيل يأخذ الحيز الاوسع من النقاش السياسي في لبنان، الا ان الانتخابات الرئاسية حاضرة وبقوة في الحسابات السياسية للقوى والاحزاب.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نظرة سريعة على الواقع السياسي تظهر ان عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية سيكون كبيرا جدا، وقد يكون اكبر من اي استحقاق رئاسي سابق".

وتقول المصادر " إن زحمة الترشيحات ستكون هذه المرة علنية في جزء كبير منها، في حين ان مرشحين اخرين، وتحديدا ممن يعتبرون انفسهم مرشحين طبيعيين، ستبقى ترشيحاتهم مضمرة".