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لبنان
خبير طاقة يقيّم مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قال عنها؟
Lebanon 24
02-08-2022
|
02:03
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ثمّن الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة ولا سيما الخارجية الأميركية عبر الوسيط آموس هوكشتاين من أجل تسوية النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل.
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ولفت بارودي إلى أنّ "هذه الجهود
بدأت تتسم بالإيجابية، ما سيُمكّن لبنان في خلال شهر على أبعد تقدير من الدخول فعلياً في عملية التنقيب عن النفط الغاز ولا سيما في البلوكات الجنوبية وتحديد البلوك رقم 9 حيث حقل قانا".
واعتبر بارودي أن "الطرح الإسرائيلي للمرور بالبلوك اللبناني رقم 8 هو مجرد مناورة ذكية لهدف آخر، ذلك أن إتفاقية الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان والتي تمتد الى إيطاليا والتي وقعت في 3 كانون الثاني من العام 2020، لن ترى النور باعتبار أن لا جدوى إقتصادية منها، لأنه مهما كانت كمية الغاز المنتجة حالياً فلن تكون مبرراً لإنفاق من 12 الى 14 مليار يورو لبناء خط انابيب بقطر 48 انشاً لمسافة 1125 ميلاً".
وجدد بارودي الإشادة بإيجابية المفاوضات الجارية حالياً وبالجهود المبذولة لحماية حقوق لبنان على الصعيد الدولي، لافتاً إلى أن أكثر الأخبار إيجابية هي أن أركان الدولة اللبنانية متفقون على التوجه ذاته، معرباً عن تفاؤله بأن الإتفاق سيصل الى خواتيم مشجعه ترضي جميع الأطراف.
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