أطلقا النار ابتهاجا... اليكم ما حصل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مخابرات الجيش بتوقيف شخصين في مدينة الميناء، بعد اقدامهم على اطلاق النار ابتهاجاً خلال احتفال مخصص لعيد الجيش.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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