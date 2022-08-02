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لبنان

أطلقا النار ابتهاجا... اليكم ما حصل!

Lebanon 24
02-08-2022 | 02:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام  دورية من مخابرات الجيش بتوقيف شخصين في مدينة الميناء، بعد اقدامهم على اطلاق النار ابتهاجاً خلال احتفال مخصص لعيد الجيش.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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اطلاق النار

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