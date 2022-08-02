في عكار... تلف محاصيل "التبغ والتنباك" بسبب انتشار أحد الأمراض



أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في عكار في بيان أن مزارع التنباك في سهل عكار بدأ بتلف محاصيله بسبب انتشار مرض الزبول او الشلل او ما يعرف بالعفن الأسود، مما يقلص الإنتاج و ويؤدي إلى عدم تسليم الكمية المسموح بها إلى ادارة حصر التبغ والتنباك ، علما ان الموسم السنة الماضية قد أصابه المرض المليديوم والتبقع في الحقول فأدى الى خفض في إنتاج ما يعادل سنويا 30% من المعدل العام.

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