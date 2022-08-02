أسعار البنزين ستتغيّر اليوم.. هل من ارتفاع كبير؟

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إن "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر بعد قليل"، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك تراجعات على صعيد سعر البنزين وسط انخفاض أسعار النفط العالمية".

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وأضاف: "البنزين متوفر والأمور طبيعية على صعيد المحطات".