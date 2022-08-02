وهاب يدعو للإستنفار في مناطق عديدة.. ما هي؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "عمليات الكذب مستمرة في أكثر من دائرة بخصوص تزويد إقليم الخروب وبعض قرى الشوف بالكهرباء من الليطاني. لذا ندعو أهلنا للإستعداد لتحرك شعبي قريب إذا إستمرت المواقف السلبية. فلنستعد في شحيم وبرجا وكترمايا وبقية القرى لتلقينهم الدرس".

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