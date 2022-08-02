Advertisement

لبنان

أقدم على العديد من عمليات السلب والنشل منتحلاً صفة أمنية.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-976841-637950350112451955.png
Doc-P-976841-637950350112451955.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان وبيروت، يقوم بها شخصٌ مجهول منتحلاً صفة أمنية.

 

وأضافت انه من خلال مقاطعة المعلومات والمعطيات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هويّة المشتبه فيه، ويدعى:

 

- س. ح. (من مواليد عام ١٩٧٣، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بالجرم ذاته.

 

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

 

بتاريخ 30-7-2022، وبعد متابعةٍ ومراقبةٍ دقيقة، تمكّنت القوّة المذكورة من رصده في محلّة رأس النبع، حيث تمّ توقيفه، وضُبِط بحوزته مبلغ /800/ دولار أميركي و /6,165,000/ ليرة لبنانية، هاتف خلوي وساعة يد "رولكس".

 

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات السّلب والنّشل، منتحلاً صفة أمنية، وذلك على متن دراجة آلية، ضمن مناطق عدّة في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وأنّه كان يقوم باستجلاء هويّات المواطنين وتفتيشهم وسلب أموالهم، ثمّ يلوذ بالفرار.

 

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة وتعرّفوا إليه، الحضور الى مبنى المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي / شعبة المعلومات، الكائن في الأشرفية، أو الاتّصال على الخطّ السّاخن /1788/، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-02
04:00 | 2022-08-02
03:00 | 2022-08-02
06:05 | 2022-08-02
06:00 | 2022-08-02
05:52 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website