انخفاض في أسعار البنزين... اليكم كم بلغت

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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:صفيحة بنزين 95 أوكتان: 581000 ليرة (-11000)صفيحة بنزين 98 أوكتان: 593000 ليرة (-11000)المازوت: 649000 ليرة (لا تغيير)