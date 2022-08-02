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لبنان

انخفاض في أسعار البنزين... اليكم كم بلغت

Lebanon 24
02-08-2022 | 03:59
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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:

صفيحة بنزين 95 أوكتان: 581000 ليرة (-11000)

صفيحة بنزين 98 أوكتان: 593000 ليرة (-11000)
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المازوت: 649000 ليرة (لا تغيير)
 
 
 
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