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لبنان

بيان لهيئة الإشراف على الانتخابات.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
02-08-2022 | 04:29
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أعلنت هيئة الإشراف على الإنتخابات في بيان عن الإجراءات المتخذة بحقّ وسائل الإعلام والمرشّحين واللوائح كافة، ونص على ما يلي:

 

"استناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، وعملاً بمبدأ الشفافية، ونتيجة أعمالها في مراقبة الإعلام والإعلان والتمويل والإنفاق، تعلن هيئة الإشراف على الإنتخابات أنها قامت بالإجراءات التالية:

 

أولاً: إحالة بعض وسائل الإعلام على محاكم المطبوعات عددها 592، بسبب المخالفات التالية :

 

- تشهير وقدح وذمً.

 

- مخالفات استطلاع رأي.

 

- خطاب كراهية (تخويف ، تهويل، تخوين وغيره)

 

- خرق الصمت الإنتخابي.

 

 

ثانياً: إحالة شكاوى جزائية إلى النيابات العامة كافة في لبنان عددها 25، تتضمّن رشاوى وعرقلة العملية الإنتخابية وغيرها من جرائم جزائية.

 

ثالثاً: إحالات إلى وزارة الداخلية والبلديات لفرض غرامات قدرها مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير بشأن  مخالفات تقديم البيانات الحسابية الشاملة وفقاً لما يلي:

 

اللوائح التي لم تتقدّم ببياناتها الحسابية الشاملة وعددها 16 ،  ولائحة واحدة تقدّمت خارج المهلة.

 

  المرشحون الذين لم يتقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة وعددهم 356.

 

المرشحون الذين تقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة خارج المهلة وعددهم 22.

(الوكالة الوطنية للإعلام)
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