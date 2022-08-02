بيان لهيئة الإشراف على الانتخابات.. هذا ما تضمنه

أعلنت هيئة الإشراف على الإنتخابات في بيان عن الإجراءات المتخذة بحقّ وسائل الإعلام والمرشّحين واللوائح كافة، ونص على ما يلي:

"استناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، وعملاً بمبدأ الشفافية، ونتيجة أعمالها في مراقبة الإعلام والإعلان والتمويل والإنفاق، تعلن هيئة الإشراف على الإنتخابات أنها قامت بالإجراءات التالية:

أولاً: إحالة بعض وسائل الإعلام على محاكم المطبوعات عددها 592، بسبب المخالفات التالية :

- تشهير وقدح وذمً.

- مخالفات استطلاع رأي.

- خطاب كراهية (تخويف ، تهويل، تخوين وغيره)

- خرق الصمت الإنتخابي.

ثانياً: إحالة شكاوى جزائية إلى النيابات العامة كافة في لبنان عددها 25، تتضمّن رشاوى وعرقلة العملية الإنتخابية وغيرها من جرائم جزائية.

ثالثاً: إحالات إلى وزارة الداخلية والبلديات لفرض غرامات قدرها مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير بشأن مخالفات تقديم البيانات الحسابية الشاملة وفقاً لما يلي:

اللوائح التي لم تتقدّم ببياناتها الحسابية الشاملة وعددها 16 ، ولائحة واحدة تقدّمت خارج المهلة.

المرشحون الذين لم يتقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة وعددهم 356.

المرشحون الذين تقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة خارج المهلة وعددهم 22.