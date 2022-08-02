الأبيض تسلم 11 حاوية ادوية ومستلزمات طبية هبة من تركيا

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، الهبة التركية من سفير تركيا علي باريش أولوسوي، وتتضمن 11 حاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، في حضور الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، في مستودع الأدوية التابع لوزارة الصحة في الجامعة اللبنانية في الحدت.

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وتحدث الوزير الأبيض فقال: نرحب اليوم بهذه المبادرة الكريمة من اخوتنا في الدولة التركية الشقيقة لمساعدة الشعب اللبناني وخصوصا القطاع الصحي عبر هذه المنحة الكبيرة التي نتسلمها اليوم وهي عبارة عن اكثر من تسعين طنا من المواد الطبية والادوية والتي سيكون لها دور كبير في دعم قطاعنا الاستشفائي ولاسيما القطاع الاستشفائي الحكومي وتوفير الدعم للمريض في لبنان الذي يتعذب على ابواب المستشفيات. هذه الهبة التركية التي نتسلمها اليوم تشكل مساعدة هامة، لكي نستمر كوزارة صحة عامة في تقديم الخدمات الصحية وتوفير التكاليف الاضافية على المريض الذي يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية".

السفير التركي



وقال السفير اولوسوي: "من دواعي سروري ان اشارك في هذا الاحتفال من خلال التقدمة التركية للحكومة اللبنانية من ضمن التزاماتنا للشعب اللبناني وهي عبارة عن 90 طنا من المستلزمات الطبية والادوية هبة الى وزارة الصحة اللبنانية. ونأمل ان تساعد هذه التقدمة في تطوير المساعدات الطبية لاخوتنا اللبنانيين وتساندهم في ازمتهم".