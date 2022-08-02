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لبنان

تعرفة "قياسية" للسرفيس ضمن بيروت!

Lebanon 24
02-08-2022 | 05:47
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قال رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض إنّ "تعرفة السرفيس ضمن بيروت اصبحت 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد".

وقال فياض في حديث اذاعي: "لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة وضع خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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