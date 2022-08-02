تعرفة "قياسية" للسرفيس ضمن بيروت!

قال رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض إنّ "تعرفة السرفيس ضمن بيروت اصبحت 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد".



وقال فياض في حديث اذاعي: "لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة وضع خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة".

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