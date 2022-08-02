متى ستُدفع رواتب القطاع العام؟

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ"لبنان24" أنّ رواتب القطاع العام ستكون جاهز للدفع ابتداء من مُنتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التأخير الذي حصل هو نتيجة لإضراب الموظفين خلال الفترة الماضية.

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وأشار المَصدر إلى أنّ "موظفي المالية يعملون بوتيرة متصاعدة لإنجاز جداول الرّواتب لدفعها مع المُساعدات الاجتماعية وبدل النقل، لكن هذا الأمر لن يكون مُتاحاً قبل منتصف الأسبوع المقبل".