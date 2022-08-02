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لبنان

خير ناشد السفير التركي نقل طفلتين تعرضتا لحروق بالغة الى تركيا

Lebanon 24
02-08-2022 | 06:05
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ناشد الامين العام للهيئة العليا للآغاثة اللواء محمد خير السفير التركي في لبنان علي باريش اولوسوي خلال عملية تسليم الهبة التركية لوزارة الصحة، مساعدة الطفلتين اللتين تعرضتا لحروق بالغة، بنقلهما الى تركيا.
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كما ناشد الهلال الاحمر التركي للغاية عينها. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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محمد خير

تركيا

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