ميقاتي ترأس اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة ويوقع مراسيم خاصّة بالجامعة اللبنانية

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية"، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وشارك فيه وزراء: المال يوسف خليل، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان،العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة العامة فراس ابيض، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مسموشي، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

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وتقرر خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الأجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول.

أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة فيطلب اليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في امكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادا الى دراسة مالية ترفع من خلال سلطة الوصاية.

كذلك، طلب من الأجهزة الأمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات اسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.

الجامعة اللبنانية

ووقع الرئيس ميقاتي مرسوم نقل اعتماد الى موازنة الجامعة اللبنانية بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات اضافية لتغطية المساهمة المالية المعطاة للجامعة لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بكافة مسمياتهم الوظيفية، والطلاب فيها.

كما وقّع أيضا مرسوم نقل اعتماد الى موازنة الجامعة اللبنانية بقيمة 128،471،532،000 ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات اضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر ابتداء من 1-7-2022.

هيئة معالجة المسائل الانمائية في الشمال

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعا لفريق عمل "هيئة معالجة المسائل الانمائية في الشمال"، وشارك فيه كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي والسادة: عامر فضل الله، جوزف اسحق، حسن الحاج، مصطفى آغا، جورج عبود وتهدف الهيئة الى وضع رؤية شاملة لتنمية منطقة الشمال.

بعد اللقاء قال دبوسي:" عقدنا اليوم أول إجتماع تحضيري للهيئة للبحث في كافة المشاريع الانمائية في الشمال والتي تحتاج الى وضع دراسات، وهناك العديد منها قابل للتنفيذ والبعض الأخر يمكن تحقيقه في المديّين المتوسط والبعيد".

أضاف: "هناك تفاؤل بنجاح عمل هذه الهيئة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وقدمت الهيئة خلال هذا الاجتماع إقتراحا من اجل شراء التفاح اللبناني من المزارعين وتصديره الى العراق، في مقابل تزويدنا بالفيول كخطوة أولى، وسيكون لها اثار ايجابية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى المزارعين بشكل خاص".

سفراء

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فنلندا في لبنان تارا فرنانديز في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

كما إستقبل على التوالي كلا من سفير لبنان في كولومبيا ارا كاتشادوريان وسفير لبنان في الجزائر محمد الحسن.



المنظمة العربية للتربية والثقافة

وإستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة الدكتور محمد ولد أعمر.

بعد اللقاء اعلن ولد اعمر:" أطلعنا دولة الرئيس على جهود منظمة الدول العربية للتربية والثقافة والعلوم، واستمعنا الى توجيهاته من أجل تفعيل دور هذه المنظمة لتكون الخيط الرابط في مجال الثقافة والتعليم مستشرفين المستقبل من أجل أن نحقق الأهداف التي تهم شبابنا العربي.

وزير الشباب والرياضة

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشباب الرياضة الدكتور جورج كلاس الذي أعلن إثر اللقاء: "التقيت الرئيس ميقاتي في زيارة دورية لاطلاعه على كل الأعمال التي قامت بها الوزارة وفريق العمل فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقدمنا له جدولا بالأعمال الممكن انجازها، وأخذنا توجيهاته في هذا الشأن.

ركزنا على عملية إطلاق وثيقة السياسة الشبابية التي اقرتها الحكومة في الجلسة ما قبل الأخيرة، وهي تعتبر من الوثائق المهمة التي تبنى عليها سياسات الدول عندما تنظر إلى وضع رؤية مستقبلية ليس للشباب والرياضة فقط بل للوضع السياسي العام في اي بلد، انطلاقا من أن الإهتمام بالسياسات الشبابية هي عملية اهتمامات واسعة لتنشئة الشباب ولتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا قادة للغد. أشار دولة الرئيس الى البدء بتنظيم عملية إطلاق هذه السياسة الشبابية واقرارها بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية، نظرا لأهمية هذا الموضوع. كما عرضت لدولته استعدادات وزارة الشباب والرياضة لاستقبال فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2022" المقرر ان تبدأ في تشرين الأول المقبل أن شاء الله".

اللجنة الأولمبية اللبنانية

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية بيار جلخ على رأس وفد ضم السيدين اسعد النخل ووليد دمياطي وتم خلال اللقاء البحث في النشاطات التي تقوم بها اللجنة.

كما إستقبل رئيس مجلس الادارة المدير عام لشركة"طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت.