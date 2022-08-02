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لبنان

عطلة الصحافة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
02-08-2022 | 06:20
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 صدر عن نقابتي الصحافة والمحررين البيان الآتي: 
"لمناسبة اعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الخميس الواقع  فيه 4 آب 2022".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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عطلة

انفجار المرفأ

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