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لبنان
عطلة الصحافة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
Lebanon 24
02-08-2022
|
06:20
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صدر عن نقابتي الصحافة والمحررين البيان الآتي:
"لمناسبة اعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الخميس الواقع فيه 4 آب 2022".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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عطلة
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