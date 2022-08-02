عطلة الصحافة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

صدر عن نقابتي الصحافة والمحررين البيان الآتي:

"لمناسبة اعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الخميس الواقع فيه 4 آب 2022".

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