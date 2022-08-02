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لبنان

حادثة تهزّ البقاع.. مسلّح يُطلق النار على رئيس بلدية!

Lebanon 24
02-08-2022 | 06:11
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أقدمَ المدعو "م.الحجيري" على اقتحام مبنى بلدية عرسال، اليوم، وأطلق النار من مسدس حربي باتجاه رئيس البلدية باسل الحجيري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
وبحسب المعلومات، فإن الحادثة لم تسفر عن سقوط إصابات، فيما أفيد عن توقيف "مخابرات الجيش" لمُطلق النار.
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وذكرت المصادر أنّ الإشكال حصل بسبب خلاف بين رئيس البلدية و "م.الحجيري" على خلفية عدم قيام الأول برفع اسم الأخير إلى إحدى المنظمات الدولية للعمل معها مُجدداً في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.
 
ووفقاً للمصادر، فإن "م.الحجيري" كان عمل سابقاً مع تلك المنظمة كون لديه شاحنة مخصصة لنقل مياه الصرف الصحي، لك ما تبين مؤخراً هو أن عقده لم يتم تجديده من قبل البلدية، الامر الذي أدى إلى وقوع الإشكال مع رئيسها. 
 
 
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