فرعية الاشغال العامة استمعت من جبران وممثلين عن مؤسسة المياه الى المشاكل

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة بحث موضوع المياه في بيروت وجبل لبنان، جلسة في العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد خواجة وفي حضور النواب: ندى بستاني، ابراهيم منيمنة، فيصل الصايغ وأمين شري.كما حضر الجلسة: المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، ممثلو المؤسسة: المهندس انطوان الزغبي، المهندس سلمان صبح وزياد صعب.استمعت اللجنة الى المشاكل والصعوبات التي تعانيها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والتي تنعكس تقنينا في المياه حيث تبين ان المشكلة الاساسية بعدم توافر الكهرباء بشكل كاف لتشغيل محطات الضخ، وكذلك عدم توافر مادة المازوت لتشغيل المولدات، فضلا عن اعطال على المولدات في الضبيه وتلة الخياط. وتم التوافق على ان تقوم اللجنة بوضع تقرير حول الموضوع ورفعه الى لجنة الاشغال العامة مع التوصيات والمقترحات للبت فيه.