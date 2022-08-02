خبرٌ عاجل عن الإنترنت.. هذه آخر المستجدات

لاحظ مواطنون في العديد من المناطق اللبنانيّة، اليوم، انقطاعاً مُفاجئاً لخدمات الإنترنت لساعات عديدة خلال فترة الصباح.

وفي اتصال مع "لبنان24"، قال أحد العاملين في شركة مُزوّدة للإنترنت إنّ "هناك عطلاً مركزياً طرأ على سنترالات التغذية في بيروت، الأمر الذي حرَم الكثير من المشتركين في مناطق عديدة صباح اليوم من الحصول على الإنترنت".

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ولفت إلى أن "الفرق الفنية تعمل على إصلاح تلك الأعطال لإعادة الوضع إلى طبيعته مُجدداً".