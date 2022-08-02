سلسلة أحكام لجنايات الشمال بجرائم محاولة قتل وسلب بقوة السلاح

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أصدرت محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي أحمد رامي الحاج سلسلة أحكام بالصورة الغيابية بجرائم مختلفة.وصدر الحكم الأول في حق المتهمين محمد.ع و عبدو.ع ( لبنانيان) لارتكابهما جناية إضرام النار في بناء مأهول، فتقرر إسقاطهما من الحقوق المدنية وتعيين رئيس القلم قيّماً لإدارة أموالهما طيلة مدة فرارهما، كما قضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة في حقهما مدة عشر سنوات وفقاً للمادة 587 من قانون العقوبات.حكمت المحكمة على المتهم عزام.م (لبناني) بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة 15 عاماً و 6 أشهر، وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية، وحرمانه من حق حمل السلاح مدة خمس سنوات، وإلزامه بتسليم السلاح المستعمل من قبله في مهلة خمسة أيام لمصادرته تحت طائلة إلزامه بسداد ضعفي قيمته التي تقدرها المحكمة بمبلغ مليوني ليرة، وتضمينه الرسوم والنفقات القانونية كافة، لارتكابه جناية محاولة القتل، وذلك سنداً الى المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر والمادة 201/ 547 من قانون العقوبات.أما الحكم الثالث فصدر في حق حمزة.ش ( لبناني) لارتكابه جناية السلب بقوة السلاح، فتقرر إسقاطه من الحقوق المدنية وتعيين رئيس القلم قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة في حقه مدة ست سنوات، وتضمينه الرسوم والنفقات القانونية كافة.