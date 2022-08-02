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لبنان

اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: تعليق الاضراب لغاية 10 آب

Lebanon 24
02-08-2022 | 07:21
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صدر عن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة بيان، أشار الى انه "بعد الاتصالات الجارية بواسطة الاتحاد العمالي العام الذي تواصل مع المعنيين لاستصدار مرسوم بدل النقل للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والخاضعين لقانون العمل،
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وبعد صدور بيان اللجنة الوزارية القاضي بتطبيق مرسوم تعويض الانتاجية على العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022  حيث تم الطلب الى المؤسسات العامة اتخاذ الاجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول، يعلن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة تعليق إضرابه لغاية تاريخ العاشر من آب ضمنا، على ان يعقد الاتحاد اجتماعه في العاشر من آب لتحديد الخطوات التالية على ضوء التجاوب الموعود ليبنى على الشيء مقتضاه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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