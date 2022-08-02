Advertisement

لبنان

لبنانيون ع "العتمة".. وأصحاب موتورات "مفلسين"! 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-08-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-976906-637950474280376509.jpg
Doc-P-976906-637950474280376509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمد عدد من أصحاب الموتورات في الفترة الأخيرة إلى إيقاف مولداتهم وعدم تشغيلها لأيام أو يكتفون بتأمين بضع ساعات تغذية في اليوم من دون إعلام المُشتركين أو شرح الأسباب لهم.  
 
وتتكرر هذه الواقعة في عدد من المناطق ما تسبب بأزمة كبيرة ومعاناة لدى المُشتركين خصوصا في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان منذ أكثر من أسبوع والتي من المتوقع ان تستمر لأسبوع إضافي، إضافة إلى تكبدهم خسائر مادية من خلال تلف المأكولات في الثلاجات ومنع العديد منهم من العمل من منازلهم، إضافة إلى عدم القدرة على تشغيل التجهيزات الطبية للمرضى ما يعرض حياتهم للخطر.  
Advertisement
 
ويتحجج أصحاب هذه المولدات بأنهم لا يملكون المال لتوفير المازوت أو لم يتمكنوا من توفير المحروقات أو بوجود أعطال، مع حديث بدأ ينتشر عن توجه العديد منهم لايقاف مولداتهم نهائيا بحجة الإفلاس.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2022-08-02
11:51 | 2022-08-02
11:37 | 2022-08-02
11:18 | 2022-08-02
11:01 | 2022-08-02
10:56 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website