لبنانيون ع "العتمة".. وأصحاب موتورات "مفلسين"! 

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يعمد عدد من أصحاب الموتورات في الفترة الأخيرة إلى إيقاف مولداتهم وعدم تشغيلها لأيام أو يكتفون بتأمين بضع ساعات تغذية في اليوم من دون إعلام المُشتركين أو شرح الأسباب لهم.وتتكرر هذه الواقعة في عدد من المناطق ما تسبب بأزمة كبيرة ومعاناة لدى المُشتركين خصوصا في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان منذ أكثر من أسبوع والتي من المتوقع ان تستمر لأسبوع إضافي، إضافة إلى تكبدهم خسائر مادية من خلال تلف المأكولات في الثلاجات ومنع العديد منهم من العمل من منازلهم، إضافة إلى عدم القدرة على تشغيل التجهيزات الطبية للمرضى ما يعرض حياتهم للخطر.ويتحجج أصحاب هذه المولدات بأنهم لا يملكون المال لتوفير المازوت أو لم يتمكنوا من توفير المحروقات أو بوجود أعطال، مع حديث بدأ ينتشر عن توجه العديد منهم لايقاف مولداتهم نهائيا بحجة الإفلاس.