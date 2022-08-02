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لبنان

ختم التحقيق بملف الباخرة "لاوديسيا"... هل سُمح لها بالإبحار؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 07:41
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أفادت الـ"ال بي سي" أنّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ختم تحقيقه بملف باخرة الطحين والشعير "لاوديسيا"، وسمح لها بالإبحار من مرفأ طرابلس لعدم وجود جرم جزائي بالملف.

وأضافت القناة أنّ الإبحار لن يتم كون الباخرة محجوزة من قبل قضاء العجلة في الشمال بسبب النزاع الروسي الأوكراني على ملكية حمولتها.
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