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لبنان

بري استقبل مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد وسفيرتي هولندا وكندا

Lebanon 24
02-08-2022 | 08:03
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم محمد ولد أعمر بحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، أعمر وضع رئيس المجلس في اجواء برامج عمل المنظمة وصيغ التعاون مع وزارة الثقافة في لبنان، وقدم أعمر للرئيس بري درعاً تقديرية.
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كذلك، استقبل بري سفيرة كندا شانتال شاستيني في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان.
 
وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
والتقى بري أيضاً سفيرة فنلندا تارجا فرنانديز في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان.
 
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الوضعين المالي والاقتصادي.
 
 
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