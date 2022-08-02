يمق: الأجدى بأعضاء بلدية طرابلس الاجتماع لإقرار مشاريع تهمّ المدينة

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عقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، ظهر اليوم، مؤتمراً صحفياً في مكتبه في القصر البلدي في طرابلس، وذلك على خلفية جلسة طرح الثقة التي عُقدت يوم أمس في مبنى محافظة الشمال.وأبدى يمق استغرابه من قرار محافظ الشمال رمزي نهرا يوم أمس من عقد جلسة طرح الثقة، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بالغاء قرارات وزير الداخلية والمحافظ بعزله وسحب الثقة منه.وقال يمق في مؤتمره الصحفي: "كان من الافضل لاعضاء المجلس البلدي المشاركين في جلسة سحب الثقة ان يجتمعوا في بلدية طرابلس لاقرار مشاريع وقرارات تهم طرابلس بدل تعطيل الجلسات.وردّ يمق على استمرارية العمل بالبلدية بالقول: "قانونياً، فإن الرئيس ونائب الرئيس يبقيان في موقعهما لتسيير أعمال البلدية لحين انتخاب رئيس جديد بالبلدية، مع عدم عقد أي جلسات للمجلس البلدي".