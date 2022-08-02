وظيفة جديدة في لبنان لأشخاص مُعينين.. ما هي؟

جرى الطلب مؤخراً من العسكريين المتقاعدين التقدم بطلبات توظيفٍ للعمل ضمن مشروع النقل المُشترك الخاص بالحافلات الفرنسية التي وصلت إلى لبنان قبل فترة قصيرة.

وبحسب المعلومات، فإن المؤهلين لتلك الوظيفة هم العسكريون الذين يحملون رخصة قيادة آليات بحجم 10 أطنان حصراً، في حين أنه لا يحق للآخرين الذين لا يمتلكون هذا الدفتر التقدم للوظيفة كونها مرتبطة بقيادة آليات ثقيلة.

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وكشفت المصادر أنّ موظفين في دوائر خاصة بشؤون العسكريين المتقاعدين، تلقوا أسماءَ الراغبين بالتقدم لتلك الوظيفة، في حين أن الآلية المرتبطة بها ما زالت غير معروفة حتى الآن وغير واضحة بشكل كامل.