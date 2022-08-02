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لبنان

إطلاق شبكة المستشفيات التابعة لجامعة القديس يوسف وأوتيل ديو

Lebanon 24
02-08-2022 | 08:35
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أطلقت اليوم شبكة المستشفيات الجديدة التي تجمع مستشفيي السان شارل والمونسنيور القرطباوي بمستشفى أوتيل ديو، من خلال توقيع اتفاقية تفاهم في اطار "تعزيز العلاقات بين الرهبانية اليسوعية ورهبانية القلبين الاقدسين"، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في أوديتوريوم فرنسوا باسيل في جامعة القديس يوسف- حرم الابتكار والرياضة، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض.
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وتحدث الوزير الابيض عارضا الوضع الاستشفائي، وقال: "لا يخفى على الجميع الوضع الصعب جدا الذي يمر به المريض اللبناني بخاصة ضمن واقع استشفائي صعب جدا، وقد أظهرت الكثير من الدراسات التي اجريناها في وزارة الصحة أن المريض يتحمل تقريبا 80 بالمئة من عبء الفاتورة الاستشفائية من جيبه، وهذا يطرح اسئلة كبيرة على وضع المستشفيات والواقع الاستشفائي للمرضى في لبنان، في نفس الوقت، وأتصور ان نقيب المستشفيات قد أعلم الجميع عن الوضع الصعب الذي تواجهه المستشفيات العامة في لبنان ان كانت خاصة ام حكومية، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها، وهذا يجعلها أقل قدرة في مساعدة المريض في وقت تحتاج الى مساعدة نفسها، وهذا يتطلب من الجميع التعاون لايجاد حل لهذا الموضوع".
 
وأكد ان "الهدف من كل هذه الأمور هو تخفيف التكاليف وزيادة مدخول المستشفيات حتى تتمكن من الصمود. ولكن الواقع يقول أن الزيادة بالتكاليف التي نشهدها تركت الكثير من المؤسسات الاستشفائية قريبة جدا من الاقفال، وهنا السؤال، كيف يمكننا معالجة هذه المشكلة. وهذا الامر يظهر أهمية المشروع.".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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