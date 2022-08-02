اعتصام لموظفي محطات ضخ المياه في مرجعيون وحاصبيا

نفذ موظفو محطات ضخ المياه وغب الطلب في دائرة مرجعيون حاصبيا وموظفو محطة الطيبة اعتصاما تحذيريا للمطالبة بتحسين ظروفهم.



واصدر المعتصمون بيانا اعلنوا فيه انه "بعد مراجعات واجتماعات عدة مع الادارة ومتابعة الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الاسمر وعدد من الوعود لم نتمكن من الحصول على اي حق من حقوقنا المشروعة. انتظرنا ثلاثة اشهر وبقيت الوعود وعودا. تدخلت نقابة موظفي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مشكورة، ولكن من دون نتيجة. وصلنا اخيرا الى القرار الصعب، في حال لم تتحقق المطالب آخر شهر آب فاننا سنضطر اسفين الى البقاء في منازلنا. لقد حاولنا مرارا وتكرارا تجنب هكذا قرار، لكن عدم اهتمام المسؤولين بمطالبنا اوصلنا الى هنا".

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