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لبنان
إنقلاب شاحنة... كيف يبدو المشهد على طريق عام بوارج - ضهر البيدر؟ (صور)
Lebanon 24
02-08-2022
|
08:37
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن إنقلاب شاحنة على طريق عام بوارج - ضهر البيدر، وقالت إنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
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ضهر البيدر
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