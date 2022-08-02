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لبنان

يروجان المخدرات داخل شقة... وهكذا كان مصيرهما

Lebanon 24
02-08-2022 | 08:50
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

ضمن إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية، لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، توافرت معلومات لهذا المكتب عن حصول عمليات ترويج مخدرات داخل شقة في محلة القرية.
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على الأثر، دهمت قوة من المكتب المذكور الشقة، وأوقفت كل من:

 ط. ع. (مواليد عام 1985، فلسطيني)
 ح. ا. (مواليد عام 1979، لبناني)
رغم قيام الأخير – وهو مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم مخدرات وتجارة أسلحة وتزوير- بشهر مسدس حربي بوجه العناصر، جرى ضبطه مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال.

بتفتيش الشقة عثر بداخلها على كمية من مادة الكوكايين، دواء مخدّر، أكياس تستعمل لتوضيب المخدرات وترويجها، ميزان حساس، حقنة ومصفاة، مبلغ مالي عبارة عن /3,665/$، بندقية صيد مع /5/ طلقات عائدة لها، منظار للمراقبة، وجهاز لاسلكي عدد /2/.
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