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لبنان

طوني فرنجية من دار الفتوى: لا حكومة ولا علاقة للزيارة بانتخابات الرئاسة

Lebanon 24
02-08-2022 | 08:52
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب طوني فرنجية في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والمحامي زياد الخازن.
 
بعد اللقاء قال فرنجية: "قمنا بزيارة هذه الدار التي هي دار كل إنسان لبناني ووطني، ولها دور كبير في تاريخ لبنان القديم والحديث. وقد تناولنا في هذا اللقاء أمورا عدة، أبرزها مواضيع الساعة التي تحدث في البلد، والتطورات الأخيرة على صعيد الحدود البحرية، إلى موضوع تشكيل الحكومة الذي هو متعثر قليلا كما يبدو".
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سئل: ما هدف هذه الزيارة اليوم، وهل تندرج في إطار الانتخابات الرئاسية المرتقبة؟ وهل تمهد لزيارة والدكم رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية إلى هذا الصرح؟. فأجاب: "هذه الزيارة زيارة روتينية، أعتبر أنني تأخرت في القدوم إلى هذه الدار، وكان يجب أن أزور سماحته منذ أن انتخبت نائبا. قد يقول البعض:إن الزيارة سبقت الانتخابات الرئاسية، أو جاءت قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون بشهرين ونصف أو ثلاثة أشهر، وأنا أقول: إن هذه الزيارة لم تأت في هذا الإطار على الإطلاق، بل تطرقنا إلى عمومياته، ولم ندخل أبدا في عمق الموضوع، وأعود لأقول: إن تاريخ هذه الزيارة قد يفتح الأعين، أو يمكن أن يضعه الناس في إطار غير إطاره، أنا أقول لك أبدا، هذه الزيارة بروتوكولية، وزيارة تعارف".
 
ولدى سؤاله: هل لديكم أمل بتشكيل حكومة قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية؟. أجاب: "لا. كلامي واضح، أنا غير متفائل بتشكيل الحكومة، وأعتقد ان الجهود السياسية التي تبذل اليوم لا تصب أصلا في خانة تشكيل الحكومة".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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