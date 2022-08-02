لجنة البيئة ركزت في حضور وزير الطاقة على سبل توفير الكهرباء لمحطات التكرير

عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وعدد من النواب ومعنيين.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب يزبك: "تركز الاجتماع على بندين: الاول طريقة توفير الطاقة الكهربائية لمحطات التكرير ومعالجة المياه على الشاطئ بعدما تحولت هذه الازمة الى ازمة بيئية صحية تتخطى بمفاعيلها الواقع اللبناني الى دول الجوار". لا استطيع ان اطمئن الناس انه سيكون لديهم غدا مياه. هناك محطات كهرباء تحتاج الى الفيول والفيول يحتاج الى اموال والاموال تحتاج الى مازوت. ونحن نقع، بكل اسف، في هذا الدوران المأسوي الذي يتخبط فيه اللبنانيون. وتوافقنا على عقد اجتماع مشترك للجنتي البيئة والاشغال لنرى كيف نستطيع ان نخرج بحلول متوسطة او انية او بعيدة المدى لحل هذه الازمة".

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وقال الوزير فياض: "تحدثنا طويلا اليوم مع لجنة البيئة عن الازمة التي يعانيها قطاع المياه وتحديدا موضوع الطاقة التي تحتاج اليها محطات المعالجة ولها اثار سلبية بيئية. والازمة ذات شقين اساسيين: اولا كمية المياه ومستوى الخدمة في عدد ساعات التغذية بالمياه يسوء بدل ان يتحسن، وفي الوقت نفسه لدينا تدن في مستوى معالجة مياه الصرف الصحي وهي في حاجة الى حاجات كبيرة من الموارد المالية ولنعالج المشكلة ونحتاج الى اموال لتوفير بالفيول او الطاقة. المشكلة التي يعانيها قطاع المياه اليوم هي محدودية الموارد المالية".

وختم: "الحل بالنسبة الي واضح: اصلاح التعرفة لكي نستطيع تغطية كلفة الفيول واعطاء الناس كهرباء ارخص. هذا ما يجب ان نسعى اليه يجب ان يعرفه الجميع واحب ان يعرفه كل اللبنانيين ليقفوا معي صفا واحدا لنطالب الكتل النيابية والسياسية بالمضي قدما معا في هذه الخطة الاصلاحية المفيدة لكل الشعب اللبناني.