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لبنان

مأتم مهيب لوالد المدير العام للامن العام في كوثرية السياد

Lebanon 24
02-08-2022 | 09:43
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شيع أهالي بلدة كوثرية السياد في مأتم مهيب الراحل السيد كاظم محمد ابراهيم (الرئيس السابق لاتحاد نقابات أصحاب الافران والمخابز) والد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي توفاه الله عصر أمس . وأم الصلاة على جثمانه إمام البلدة السيد حسن إبراهيم والسيد كاظم ابراهيم. ثم ووري في جبانة البلدة.
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وشارك في المأتم: وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وشخصيات. 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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