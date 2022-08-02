29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رعد: رهاننا على المقاومة وسلاحها في حفظ حقوقنا وسيادتنا
Lebanon 24
02-08-2022
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في خلال المجلس العاشورائي في بلدة عين بوسوار - اقليم التفاح، ان "الاميركي يريد ان يلوي ذراع المقاومة وان يخضع ارادة شعبنا. واستكباره يمنعه من ان يقر بالحقائق وان يعترف بأننا شعب يلتزم نهج الامام الحسين الذي رسم لنا المعادلة التي تقول: هيهات منا الذلة".
Advertisement
واعتبر انه "بعد فشل الاميركي ومعه الاسرائيلي في اخضاع شعبنا عبر الحرب والعدوان والعمليات الامنية، لجأ قبل فترة الى استخدام الحصار والتضييق الاقتصادي والنقدي ومنع الشركات من التنقيب في مياهنا عن الغاز والنفط وسهل للاسرائيلي كل ما يحتاجه لاستخراج الغاز من مياه فلسطين المحتلة، وراح يراوغ ويعطل ترسيم حدودنا البحرية، الى ان اندلعت ازمة الغاز في اوروبا، فجاء مستعجلا لتأمين مصالح الاسرائيلي والاوروبي على حساب مصلحتنا وسيادتنا الوطنية".
واكد رعد ان "موقفنا في المقاومة واضح وجلي. نريد حقوقنا كاملة بمياهنا وحدودنا ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة وبغازنا ونفطنا ورفع الحظر عن الشركات التي نستقدمها للتنقيب عندنا واستخراج غازنا"، وقال: "رهاننا على المقاومة وسلاحها في حفظ حقوقنا وسيادتنا".
وختم: "هناك من لا يجرؤ على قبول هبة الفيول المجاني لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان لانه ينتظر الاذن من الاميركيين الذين يحاصرون بلدنا ومع ذلك يتغنون بالسيادة والاستقلال".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
02:30 | 2022-08-02
02/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع وزاري اليوم لاستكمال البحث بملف القطاع العام.. الموازنة بعد 15 آب وهذا سعر الدولار الجمركي الجديد
Lebanon 24
إجتماع وزاري اليوم لاستكمال البحث بملف القطاع العام.. الموازنة بعد 15 آب وهذا سعر الدولار الجمركي الجديد
01:00 | 2022-08-02
02/08/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنار" تكشفُ تحرّك موكب هوكشتاين.. هكذا غادر الأخير لبنان!
Lebanon 24
"المنار" تكشفُ تحرّك موكب هوكشتاين.. هكذا غادر الأخير لبنان!
15:53 | 2022-08-01
01/08/2022 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:50 | 2022-08-02
عرض أوكراني للبنان بشأن الحبوب.. إليكم التفاصيل
14:24 | 2022-08-02
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
13:49 | 2022-08-02
سعر "الأمبير" من المولدات يكسرُ رقماً قياسياً جديداً بالدولار.. كم بلغ؟
13:43 | 2022-08-02
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
13:35 | 2022-08-02
بيانٌ من السفارة الروسية في لبنان.. هذا ما جاء فيه
12:49 | 2022-08-02
عملية عسكريّة للجيش في بعلبك.. هذا ما يجري هناك
فيديو
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
02/08/2022 22:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
03:40 | 2022-08-02
02/08/2022 22:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 22:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact