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لبنان

مداهمة وإطلاق نار في طرابلس... ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 09:43
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داهمت دورية من مخابرات الجيش المدعو ع.ج في باب الحديد في طرابلس. 

وقد سُجّل إطلاق نار في الهواء، فيما فرّ المطلوب إلى جهة مجهولة.

يذكر أن ع.ج مطلوب بموجب مذكرات إطلاق نار.
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