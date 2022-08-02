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لبنان

المديرية العامة للدفاع المدني تطلق حملة SPECIAL HEROES

Lebanon 24
02-08-2022 | 10:08
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 اطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جمعية Joe Rahal foundation حملة بعنوان Special Heroes تهدف إلى احتضان الشبان والشابات من ذوي "الاحتياجات الإضافية" من خلال تطويعهم في غرفة العمليات المركزية التابعة لها.
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وأعلمت المديرية الراغبين في التطوع في غرفة العمليات المركزية، من ذوي الاحتياجات الإضافية، التواصل معها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.civildefense.gov.lb أو مكتب شؤون الموظفين عبر الاتصال على الرقم 01/290029 لتقديم الطلبات واتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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