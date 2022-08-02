السفارة البريطانية في لبنان: فتح باب تقديم طلبات منح تشيفننغ الجامعية للدراسات العليا

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أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، في بيان، فتح باب تقديم طلبات منح تشيفننغ الجامعية للدراسات العليا للعام الدراسي 2024-2023 اليوم 2 آب.تقدم الطلبات عبر الانترنت فقط على موقع: www.chevening.org/apply. آخر مهلة لتقديم الطلبات 1 تشرين الثاني 2022.تقدم المنحة الدعم المالي الكامل لمن يرغب الحصول على الماجستير في أي جامعة في المملكة المتحدة التي تتضمن أيضاً الوصول إلى مجموعة حصرية واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية.ويمكن الاطلاع على الشروط والمعايير على الموقع www.chevening.org/scholarshipsتعطى منح تشيفنينج الدراسية لقادة المستقبل ومختلف الأفراد الذين يظهرون مهارات قوية في القيادة والتواصل. على هؤلاء أن يظهروا الالتزام ويتمتعوا بالمهارات اللازمة لتحقيق تغيير إيجابي في مجال تخصصهم و/أو مجتمعهم، فيثبتوا مدى أهمية حصولهم على الماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة في تحقيق هذا التغييرعند عودتهم إلى وطنهم.