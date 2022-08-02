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لبنان

حميه لوفد روابط التعليم الرسمي: لن ندخر جهدا لتحسين رواتب المعلمين

Lebanon 24
02-08-2022 | 10:26
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، وفدا من روابط التعليم الرسمي الثانوي والاساسي والمهني، حيث عرض الوفد واقع المعلمين والمطالب الرئيسية لدى قطاع التعليم الرسمي في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم  للأزمات على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
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وشدد الوزير حميه أمام الوفد بصفته عضوا في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تحسين رواتب العاملين في القطاع العام أنه "لن يدخر جهدا في متابعة المطالب التي نقلها اليه الوفد وخصوصا في ما يتعلق بموضوع دفع المساعدة الإجتماعية للمعلمين، وكذلك الأمر بالنسبة لبدل النقل، وموضوع الإستشفاء وتحسين الرواتب.
 
وتابع حميه: "ومن خلال الواقع المالي الذي تعانيه الخزينة العامة وضرورة ان يربط موضوع الزيادات بتحصيل ايرادات مالية لخزينة الدولة وذلك من خلال عودة الإدارات العامة للعمل كونها الباب لتحصيل الإيرادات".
 
واقترح على الوفد "أن تكون المطالب المالية متدرجة تتواءم مع ايرادات الدولة المالية والتي يجب العمل على زيادتها من خلال تفعيل المرافق العامة وتحسين خدماتها وهذا ما قمنا به في وزارة الاشغال العامة والنقل من خلال اقرار القوانين الأربعة في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي والتي تقارب ايراداتها العشرة الاف مليار ل.ل والتي يمكن من خلالها سد عجز الموازنة العامة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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