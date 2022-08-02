سليمان فرنجيه استقبل فرونتسكا وعرضا التطورات في لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي المنسقة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في حضور الدكتور جان بطرس.



وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات والأوضاع الراهنة في لبنان بالإضافة الى الأوضاع الإقليمية والدولية.

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