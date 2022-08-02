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لبنان

نفذوا عدة عمليات سلب ونشل.. وهكذا كان مصيرهم

Lebanon 24
02-08-2022 | 11:01
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب ونشل من قبل مجهولين طالت العديد من المواطنين ضمن محافظة بيروت.

على الأثر، كثفت دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إجراءاتها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الى تحديد هوية متورطَين في هذه العمليات، وتمكنت بتاريخ 30-7-2022 من توقيفهما في محلة الرملة البيضاء، وهما:
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ن. أ. (مواليد عام 2007، مكتومة القيد)
ع. ش. (مواليد عام 2004، سوري)
لإقدامهما بالاشتراك مع آخرين على نشل هاتف أحد المواطنين، وعلى عملية سلب بقوة السلاح (سكين) طالت حقيبة شخص من الجنسية السورية، وذلك في محلة الرملة البيضاء / الكورنيش البحري.

سلما الى الفصيلة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

وفي السياق ذاته، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 31-7-2022 وفي محلة الكولا من القاء القبض على المدعو:

ح. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
لقيامه بوقت سابق من التاريخ المذكور بضرب أحد الأشخاص السوريين في محلة الحمرا وسلبه هاتفه الخلوي.

أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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