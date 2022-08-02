ميقاتي يواصل اجتماعاته.. مباحثات بشأن الإهراءات ولقاءٌ مع وفد موزعي المحروقات

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته وإجتماعاته في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، واجتمع مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم. Advertisement

كذلك، إجتمع مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائب ابراهيم منيمنة، وتم البحث في وضع إهراءات مرفأ بيروت وامكان الحفاظ على القسم غير المهدد بالسقوط بعد استكمال الاجراءات كافة ، والحوار مع مختلف المعنيين.

وفد موزعي المحروقات

والتقى الرئيس ميقاتي وفداً يضم ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر وأعضاء من النقابتين.

وقال أبو شقر: "التقينا دولة الرئيس ميقاتي وتوجهنا اليه بالشكر لانه يقف دائما الى جانب قطاع النفط من محطات وموزعين، وأي مشكل نواجهه يتدخل شخصيا لحله، وهذا كله لاراحة المواطن، فهم دولة الرئيس الأول والأخير هو الاستمرارية، وأن تبقى المحطات مفتوحة والا يكون لدينا مشاكل لنستمر بالعمل. أتوجه الى جميع الزملاء لأقول إننا ضد الأقفال في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد. همّ دولة الرئيس هو المواطن اللبناني، ولدينا سياّح ومن غير المعقول أن نقفل المحطات مثلما يطلب بعض الأشخاص وبعض المسؤولين الذين يعقدون الأمور في وجهنا، نحن نريد ان نسهل العمل لمصلحة المواطن وجميع المعنيين في هذا القطاع".

بدوره قال جعفر: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وشرحنا له مشكلات القطاع وكررنا المطالبة بزيادة الجعالة وبزيادة لليد العاملة، وقد طلب دولة الرئيس أن يسير هذا القطاع بسلاسة من قبلنا ومن قبل الدولة ووزارة الطاقة، وهذا اللقاء هو لتجنب اي خضات او أزمات مثلما حصل في قطاع الأفران والخبز".

إنفجار التليل

ورأس رئيس ميقاتي اجتماعاً ضم وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وزير المالية يوسف خليل، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد مصطفى، ونقيب المحامين السابق في الشمال محمد المراد وتم خلاله البحث في تطبيق القانون المتعلق بانفجار التليل.

بعد الاجتماع، قال النقيب مراد: "تشرفنا اليوم بالاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء عطفا على الاجتماع السابق الذي عقد مع دولته بحضور ممثلي الطوائف في عكار بشان القانون الصادر في موضوع انفجار التليل. اجتماع اليوم خصص لكيفية تطبيق أحكام هذا القانون لأنه يتضمن ثلاثة اقسام تتعلق بوزارات الدفاع والمالية والصحة، وكان الاجتماع اليوم بحضور وزير الدفاع وأيضا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حيث تم التباحث والمناقشة في موضوع تطبيق هذا القانون في الشق المتعلق بوزارة الدفاع، وتم الإتفاق على الآلية والإجراءات المطلوب اتخاذها . وقد شدد دولته على ضرورة الإسراع في هذا الملف وهناك ايضا اجتماعات أخرى تتعلق بوزارة الصحة واجتماع أيضا يتعلق بوزارة المالية من اجل ان تصل إلى خاتمة تتعلق بتطبيق هذا القانون في كل ما يتعلق بنتائج تفجير التليل".

كذلك، إلتقى الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:

اجتماع ميقاتي مع وزير الدفاع

الاجتماع مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائب ابراهيم منيمنة

اجتماع ميقاتي مع وفد موزعي المحروقات

جانب من الاجتماع المخصص للبحث في تطبيق القانون المتعلق بانفجار التليل

الاجتماع مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير