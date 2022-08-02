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لبنان

تقريرٌ إسرائيلي يكشُف.. هذا هو هدف أميركا في لبنان

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2022 | 12:00
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم الثلاثاء، تقريراً جديداً سلّط الضوء على حراك الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
 
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وأشارت الصّحيفة في تقريرها الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّ "هوكشتاين وبعد لقائه الرؤساء الثلاثة في لبنان، الإثنين، اتّجه مباشرة إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء يائير لابيد في اليوم نفسه"، وأضاف: "في العادة، كان هوكشتاين يعود إلى واشنطن بعد زيارته بيروت، لكن ما يتبين هو أنّ زيارة الوسيط الأميركي إلى إسرائيل بشكل سريع تشيرُ إلى تصميم واشنطن على إنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل بأسرع وقتٍ ممكن، خوفاً من استفزاز حزب الله". 
 
وأشار التقرير إلى أن "هدف الأميركيين من الوصول إلى اتفاق ينبعُ من الرغبة في إضعاف حزب الله، إلا أن البعد الزمني أيضاً له أهمية قصوى"، وأضاف: "يومٍ غدٍ الأربعاء، سيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً يناقش فيه الوضع عند الحدود الشمالية مع لبنان وتهديدات حزب الله، كما ستتم مناقشة المحادثات التي أجراها هوكشتاين". 
 
وكشف التقرير أنّ الوسيط الأميركي غادر إسرائيل ليل الإثنين سراً، وهناك اعتقادٌ لدى القيادة الإسرائيلية بأن هناك اتجاهات إيجابية ويُمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان في الأسابيع المقبلة.
 
(ترجمة لبنان24 - يديعوت أحرونوت)
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

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