حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1176838.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10536.