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لبنان

عملية عسكريّة للجيش في بعلبك.. هذا ما يجري هناك

Lebanon 24
02-08-2022 | 12:49
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نفذت قوة من مخابرات الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات دهم وتفتيش لمنزل المدعو "ع.م.ز." الملقّب بـ"أبو سلة"، في حي الشراونة - بعلبك.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإن المداهمات طالت منازل مطلوبين آخرين وسط انتشار لتعزيزات عسكرية في المحلّة. 
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