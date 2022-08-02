عملية عسكريّة للجيش في بعلبك.. هذا ما يجري هناك

نفذت قوة من مخابرات الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات دهم وتفتيش لمنزل المدعو "ع.م.ز." الملقّب بـ"أبو سلة"، في حي الشراونة - بعلبك.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإن المداهمات طالت منازل مطلوبين آخرين وسط انتشار لتعزيزات عسكرية في المحلّة.