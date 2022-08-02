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لبنان

بيانٌ من السفارة الروسية في لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-08-2022 | 13:35
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أصدرت السفارة الروسية في لبنان، بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، رحبت فيه بقرار النيابة العامة اللبنانية القاضي بختم التحقيق والسماح للباخرة السورية المحملة بحبوب أوكرانية بمغادرة ميناء طرابلس.
 
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وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة جاءت "على الرغم من استفزازات الدبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت ورعاتهم الخارجيين القائمة على الأكاذيب"، وختم: "نفترض أن محاولة المحرضين الأوكرانيين هذه للإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل".
 
 

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