بيانٌ من السفارة الروسية في لبنان.. هذا ما جاء فيه

أصدرت السفارة الروسية في لبنان، بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، رحبت فيه بقرار النيابة العامة اللبنانية القاضي بختم التحقيق والسماح للباخرة السورية المحملة بحبوب أوكرانية بمغادرة ميناء طرابلس.

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وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة جاءت "على الرغم من استفزازات الدبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت ورعاتهم الخارجيين القائمة على الأكاذيب"، وختم: " نفترض أن محاولة المحرضين الأوكرانيين هذه للإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل".